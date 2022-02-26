Москвичи получат скорректированные платежки за отопление

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Алгоритм расчета платы за отопление в Москве скорректирован в связи с колебаниями температуры воздуха в зимний период, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в субботу.

"Для сдерживания прироста платы для жителей за услугу "отопление" платежные документы за февраль скорректируют", - говорится в сообщении.

В мэрии напомнили, что, в соответствии с федеральным законодательством, расчеты за потребленную тепловую энергию в Москве ведутся по принципу 1/12.

"Жители оплачивают потребление тепла ежемесячно в размере 1/12 от фактического потребления предыдущего года", - подчеркивается в сообщении.

Власти Москвы пояснили, что в конце каждого года ресурсоснабжающая организация проводит корректировку суммы платежа по фактическим показателям потребленной теплоэнергии, а управляющая организация, в свою очередь, производит перерасчет платежей для жителей в начале следующего года.

"Температура наружного воздуха в отопительный период 2021 года была значительно ниже, чем в 2020 году, что привело к увеличению потребления тепла жителями", - заявили в мэрии.

Там подчеркнули, что отдельные частные управляющие организации отразили всю сумму корректировки начислений в платежных документах за февраль, что привело к значительному увеличению жилищно-коммунальных платежей.

"Всем управляющим компаниям было дано указание отозвать ранее выставленные жителям платежные документы за февраль и после тщательной проверки выставить новые, с корректировкой", - сообщили в комплексе городского хозяйства.

После проверки новые платежные документы за февраль будут сформированы заново и направлены жителям.

Средства жителей, которые уже внесли платежи за услугу "отопление" до корректировки, в том числе с помощью электронных платежных систем, будут автоматически зачтены в счет платежей за последующие месяцы текущего года по услуге "отопление".

Всем управляющим компаниям рекомендовано в дальнейшем делать ежегодный перерасчет за отопление равными долями.

"Мосжилинспекция и Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы продолжают проверку в отношении частных управляющих организаций, в том числе осуществляющих управление многоквартирными домами в районе Коптево Северного административного округа", - отмечается в заявлении.

По информации властей, ПАО "МОЭК" рекомендовано произвести корректировку частным управляющим компаниям, ТСЖ, ТСК и ТСН по выставленным ранее счетам сумм перерасчета по услуге "отопление" за 2021 год равномерными долями до конца 2022 года.