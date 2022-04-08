В Москве до минимума понизили температуру в системе отопления

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Москве в пятницу потеплело до плюс 15 градусов, в связи с этим в городской системе отопления температуру воды понизили до минимума, сообщил телеграм-канал комплекса городского хозяйства. Понижать температуру начали заранее.

"По прогнозам синоптиков, все выходные дни столбики термометров будут подниматься до +10°С и выше", - отметили чиновники.

Они напомнили, что регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема. За корректировкой диспетчерские службы следят в автоматическом режиме.

Заммэра Петр Бирюков ранее говорил, что в столице перестанут топитьне раньше конца апреля - начала мая.