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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:00

В Москве до минимума понизили температуру в системе отопления

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Москве в пятницу потеплело до плюс 15 градусов, в связи с этим в городской системе отопления температуру воды понизили до минимума, сообщил телеграм-канал комплекса городского хозяйства. Понижать температуру начали заранее.

"По прогнозам синоптиков, все выходные дни столбики термометров будут подниматься до +10°С и выше", - отметили чиновники.

Они напомнили, что регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема. За корректировкой диспетчерские службы следят в автоматическом режиме.

Заммэра Петр Бирюков ранее говорил, что в столице перестанут топитьне раньше конца апреля - начала мая.

Москва Петр Бирюков
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