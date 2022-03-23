Почти 6 тыс. человек задержаны на акциях протеста в Москве в начале 2021 г.

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Столичные полицейские задержали порядка шести тысяч участников несанкционированных мероприятий, прошедших в начале 2021 года в Москве.

"Всего за участие в этих акциях задержано почти 6 тыс. человек, составлено свыше 5,8 тыс. протоколов об административных правонарушениях", - говорится в материалах ГУ МВД, представленных на заседании в Московской городской думе в среду.

Кроме того, по данным полиции, на основании собранных материалов возбуждено 13 уголовных дел.

В 2021 году в Москве прошли несогласованные акции. Были составлены протоколы о нарушении установленного порядка проведения митинга (ч.5 статьи 20.2 КоАП РФ), организации либо проведении публичного мероприятия без подачи уведомления и повторном совершении этого правонарушения (ч.2 или ч.8 ст. 20.2), участии в несанкционированном митинге, повлекшем создание помех движению пешеходов или транспорта (ч.6.1 ст.20.2) и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст.19.3), мелком хулиганстве (ст. 20.1).

По данным судов, около двух тысяч человек были отправлены под административный арест, более трех тысяч оштрафованы.

В отношении некоторых участников акций были возбуждены уголовные дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.