Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:07

Более 5 тысяч коек в Москве выведут из фонда для пациентов с коронавирусом

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Улучшение эпидемиологической обстановки в Москве позволяет перепрофилировать медицинские мощности, созданные для работы с пациентами с COVID-19, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Эпидемиологическая обстановка в столице значительно улучшилась. Благодаря заметному снижению как ежедневного количества заболевших ковидом, так и количества госпитализаций, меняется работа медицинских и реабилитационных учреждений", - сказала Ракова журналистам.

Она пояснила, что медицинские мощности, в развернутом на пике заболеваемости объеме, сегодня не требуются. Власти планируют наращивать плановую и специализированную помощь. "Сейчас мы возвращаем из работы с пациентами с коронавирусной инфекцией порядка пяти тысяч коек", - заявила заммэра.

Ракова добавила, что большая часть из этих мощностей будет законсервирована. Речь идет о четырех резервных госпиталях и родерах на территории больниц.

В Москве останется около трех тысяч коек для лечения пациентов с COVID-19, расположенных в 11 стационарах.

По словам Раковой, также к обычной работе возвращаются два учреждения социальной защиты. На сегодня свободно более 95% коечного фонда обсервационных центров, созданных в социальных учреждениях города.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в столице могут быть развернуты дополнительные мощности для борьбы с коронавирусом. "Если ситуация того потребует, то в столице может быть вновь развернуто более 22 тысяч коек для приема ковидных больных", - сказала Ракова.

Последняя на сегодня "волна" заболеваемости COVID-19 в Москве пришлась на январь-февраль 2022 года.

Москва коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пятая часть месячной нормы осадков выпала за день в Москве

Пятая часть месячной нормы осадков выпала за день в Москве

Высота снежного покрова в Москве за выходные подрастет более чем на 10 см

Высота снежного покрова в Москве за выходные подрастет более чем на 10 см
Дипломатическое противостояние

Счета польского посольства в Москве заблокированы

Два десятка автомобилей столкнулись на Киевском шоссе в Москве

В Москве осудили девушку, бросившую "коктейль Молотова" в полицейского

Сильный ветер в Москве повалил за двое суток более 60 деревьев

Сильный ветер в Москве повалил за двое суток более 60 деревьев

Сильный ветер повалил в Москве полсотни деревьев

Сильный ветер повалил в Москве полсотни деревьев

Синоптики спрогнозировали снег и порывистый ветер в Москве в воскресенье

Синоптики спрогнозировали снег и порывистый ветер в Москве в воскресенье

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве 27 марта из-за усиления ветра

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве 27 марта из-за усиления ветра

В Москве по подозрению в шпионаже в пользу Украины задержан уроженец Харькова

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });