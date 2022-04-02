Более 5 тысяч коек в Москве выведут из фонда для пациентов с коронавирусом

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Улучшение эпидемиологической обстановки в Москве позволяет перепрофилировать медицинские мощности, созданные для работы с пациентами с COVID-19, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Эпидемиологическая обстановка в столице значительно улучшилась. Благодаря заметному снижению как ежедневного количества заболевших ковидом, так и количества госпитализаций, меняется работа медицинских и реабилитационных учреждений", - сказала Ракова журналистам.

Она пояснила, что медицинские мощности, в развернутом на пике заболеваемости объеме, сегодня не требуются. Власти планируют наращивать плановую и специализированную помощь. "Сейчас мы возвращаем из работы с пациентами с коронавирусной инфекцией порядка пяти тысяч коек", - заявила заммэра.

Ракова добавила, что большая часть из этих мощностей будет законсервирована. Речь идет о четырех резервных госпиталях и родерах на территории больниц.

В Москве останется около трех тысяч коек для лечения пациентов с COVID-19, расположенных в 11 стационарах.

По словам Раковой, также к обычной работе возвращаются два учреждения социальной защиты. На сегодня свободно более 95% коечного фонда обсервационных центров, созданных в социальных учреждениях города.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в столице могут быть развернуты дополнительные мощности для борьбы с коронавирусом. "Если ситуация того потребует, то в столице может быть вновь развернуто более 22 тысяч коек для приема ковидных больных", - сказала Ракова.

Последняя на сегодня "волна" заболеваемости COVID-19 в Москве пришлась на январь-февраль 2022 года.