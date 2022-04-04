Возбуждено уголовное дело из-за падения автобуса с моста в Подмосковье

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В Волоколамске возбуждено уголовное дело об аварии пассажирского автобуса, который слетел с эстакады на трассе М-9, сообщили в управлении СК по Московской области.

Дело расследуют по статье об оказании услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшем гибель двух человек (ч.3 ст.238 УК).

По данным СК и областного Минздрава, в аварии погибли два пассажира автобуса, еще восемь человек получили травмы и госпитализированы в стационары, подведомственные Минздраву Подмосковья. Для доставки пострадавших в больницу были задействованы два вертолета санавиации.

Следователи и криминалисты обследуют место ДТП, допрашивают свидетелей. По делу назначены судебно-медицинские экспертизы.

По данным информированного источника "Интерфакса", авария могла произойти по вине водителя.

"Рассматриваются различные версии. Основная - грубое нарушение водителем ПДД и превышение скорости", - сказал источник. Также есть версия о неисправности автобуса.