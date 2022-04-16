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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:47

На субботник в Москве вышло около 900 тыс. человек

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Традиционный общегородской субботник начался в Москве, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам.

"К сожалению, погода не позволяет нам развернуться с полным размахом, так как мы хотели и планировали провести этот праздник труда", - сказал он.

По его оценке, на субботник вышло около 900 тыс. человек. "Это и работники служб ЖКХ, специалисты-управленцы различных уровней, студенты, старшеклассники работают у себя на территориях", - пояснил глава комплекса городского хозяйства.

Он напомнил, что два года подряд субботник не проводился в силу объективных причин. "И вновь нам мешают обстоятельства (...). Надо сказать, что в апреле выпал 31 см снега. Это же много", - посетовал Бирюков.

Заммэра поблагодарил горожан за трудовую сознательность.

По его словам, в Москве продолжается апрельский месячник благоустройства, стоит задача привести город в порядок к майским праздникам. Как добавил Бирюков, примерно 60% всех запланированных работ на сегодняшний день выполнено.

Москва Петр Бирюков
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