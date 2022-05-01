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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

Число крытых велопарковок в Москве увеличится более чем в шесть раз

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В Москве вырастет число крытых парковок для велосипедов с трех до двадцати, сообщили в столичной мэрии.

"20 крытых велопаркингов появятся в Москве в этом году. Сегодня в столице их только три", - говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Таким образом, число крытых велопарковок вырастет в Москве примерно в шесть раз.

Уже работающие объекты располагаются около станций метро "Филатов Луг", "Киевская" и "Тушинская".

Паркинги рассчитаны более чем на 50 велосипедов и самокатов. Они являются бесплатными.

Москва
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