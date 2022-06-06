В Москве арестован шестой фигурант дела о подготовке убийства журналиста Соловьева

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал шестого фигуранта уголовного дела о подготовке убийства журналиста Владимира Соловьева.

"Судом в отношении Мокия Тимофея Михайловича избрана мера пресечения в виде заключение под стражу на срок до 3 августа", - сообщила в понедельник "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.

В апреле суд до конца июня отправил под стражу пятерых обвиняемых - Андрея Пронского, Владимира Белякова, Владимира Степанова, Василия Стрижакова и Александра Дружинина.

Всем инкриминируется приготовление к убийству общеопасным способом (ч. 1 ст. 30 пп. "б, е ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

О задержании фигурантов дела о подготовке убийства Соловьева - участников запрещенной в России неонацистской группы National Socialism/White Power ("Национал-социализм/Белая сила, власть") - 25 апреля сообщили в ФСБ России.

По данным спецслужбы, фигуранты планировали убийство Соловьева по заказу Службы безопасности Украины.

В свою очередь, в Следственном комитете РФ заявили, что преступление планировалось реализовать на территории Москвы путем подрыва автомашины журналиста.

Как отметили в ведомстве, в ходе обысков у задержанных были обнаружены и изъяты компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства, предположительно, само СВУ, многочисленные единицы оружия и боеприпасы к ним, нацистская символика, а также наркотические вещества.

Кроме того, следователи нашли поддельные паспорта граждан Украины с недостоверными персональными данными задержанных лиц, которые те планировали использовать после совершения преступления.

На видео, распространенном ФСБ, один из задержанных рассказывает, что члены группы также обсуждали убийства журналистов Дмитрия Киселева, Маргариты Симоньян, Ольги Скабеевой и Евгения Попова.

Также, по его словам, обсуждались поджоги машин с символикой поддержки специальной военной операции РФ на Украине и военкоматов.