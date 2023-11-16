Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Суд отправил на лечение фигуранта дела о подготовке убийства журналиста Соловьева

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Мосскве Второй западный окружной военный суд направил на принудительное лечение Василия Стрижакова - одного из фигурантов уголовного дела о подготовке убийства журналиста Владимира Соловьева, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Он направлен в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением. Таким образом Стрижаков был освобожден от уголовной ответственности.

Направить Стрижакова лечиться просило следствие, указав, что психолого-психиатрическая экспертиза выявила его невменяемость.

Стрижакову было предъявлено обвинение в приготовлении к убийству лица в связи с осуществлением служебной деятельности, общеопасным способом, группой лиц из корыстных побуждений (ч. 1 ст. 30 - ст. 105 УК), участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5), в незаконном обороте оружия (ч. 2 ст. 222 УК), незаконном изготовлении оружия (ч. 3 ст. 223) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК).

В суде Стрижаков заявил о своей невиновности.

Он также заявлял о невиновности в апреле 2022 года, вскоре после задержания.

Ранее Стрижаков привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и покушение на убийство, однако в обоих случаях он был направлен на лечение.

О задержании фигурантов дела о подготовке убийства Соловьева - участников запрещенной в России неонацистской группы National Socialism /White Power ("Национал-социализм/Белая сила, власть") - 25 апреля 2022 года сообщила ФСБ. По данным спецслужбы, фигуранты планировали убийство Соловьева по заказу Службы безопасности Украины.

ФСБ Владимир Соловьев Василий Стрижаков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС проводит антикартельные проверки 12 производителей курятины и яиц

ФАС проводит антикартельные проверки 12 производителей курятины и яиц

Экс-президент "Балтики" Шерстенников арестован по делу о мошенничестве

Госдума приняла в I чтении проект о запрете использования мобильных на уроках

Госдума приняла в I чтении проект о запрете использования мобильных на уроках

Следователь сообщил о скрывшейся в Европе подчиненной экс-президента "Балтики"

Петербурженка Скочиленко приговорена к семи годам колонии за фейки об СВО

Петербурженка Скочиленко приговорена к семи годам колонии за фейки об СВО

Мошенничество в компании "Балтика" выявили следователи УФСБ

Депутаты приняли закон о повышении МРОТ с 1 января 2024 года

Депутаты приняли закон о повышении МРОТ с 1 января 2024 года

Дума сняла с рассмотрения проект об ответственности СМИ за цитирование фейков

Принят закон о приостановлении индексации зарплат госслужащих в 2024 году

Принят закон о приостановлении индексации зарплат госслужащих в 2024 году

Росфинмониторинг внес арестованных адвокатов Навального в перечень экстремистов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });