Суд отправил на лечение фигуранта дела о подготовке убийства журналиста Соловьева

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Мосскве Второй западный окружной военный суд направил на принудительное лечение Василия Стрижакова - одного из фигурантов уголовного дела о подготовке убийства журналиста Владимира Соловьева, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Он направлен в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением. Таким образом Стрижаков был освобожден от уголовной ответственности.

Направить Стрижакова лечиться просило следствие, указав, что психолого-психиатрическая экспертиза выявила его невменяемость.

Стрижакову было предъявлено обвинение в приготовлении к убийству лица в связи с осуществлением служебной деятельности, общеопасным способом, группой лиц из корыстных побуждений (ч. 1 ст. 30 - ст. 105 УК), участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5), в незаконном обороте оружия (ч. 2 ст. 222 УК), незаконном изготовлении оружия (ч. 3 ст. 223) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК).

В суде Стрижаков заявил о своей невиновности.

Он также заявлял о невиновности в апреле 2022 года, вскоре после задержания.

Ранее Стрижаков привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и покушение на убийство, однако в обоих случаях он был направлен на лечение.

О задержании фигурантов дела о подготовке убийства Соловьева - участников запрещенной в России неонацистской группы National Socialism /White Power ("Национал-социализм/Белая сила, власть") - 25 апреля 2022 года сообщила ФСБ. По данным спецслужбы, фигуранты планировали убийство Соловьева по заказу Службы безопасности Украины.