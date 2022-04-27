Суд арестовал еще троих фигурантов дела о подготовке убийства Соловьева

Владимир Соловьев Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест троих фигурантов уголовного дела о подготовке убийства журналиста Владимира Соловьева.

Согласно решению суда, мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Пронского, Владимира Белякова и Владимира Степанова избрана до 25 июня.

Заседания прошли в закрытом режиме.

Дело о подготовке убийства Владимира Соловьева

Все трое подозреваются в приготовлении к убийству общеопасным способом (ч. 1 ст. 30 пп. "б, е ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК РФ).

Накануне Басманный суд по ходатайству следствия арестовал двоих других фигурантов дела - Василия Стрижакова и Александра Дружинина.

О задержании шестерых фигурантов дела о подготовке убийства Соловьева - участников запрещенной в России неонацистской группы National Socialism/White Power ("Национал-социализм/Белая сила, власть") - 25 апреля сообщили в ФСБ России.

По данным спецслужбы, фигуранты планировали убийство Соловьева по заказу Службы безопасности Украины.

В свою очередь, в Следственном комитете РФ заявили, что преступление планировалось реализовать на территории Москвы путем подрыва автомашины журналиста.

Как отметили в ведомстве, в ходе обысков у задержанных были обнаружены и изъяты компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства, предположительно, само СВУ, многочисленные единицы оружия и боеприпасы к ним, нацистская символика, а также наркотические вещества.

Кроме того, следователи нашли поддельные паспорта граждан Украины с недостоверными персональными данными задержанных лиц, которые те планировали использовать после совершения преступления.

На видео, распространенном ФСБ, один из задержанных рассказывает, что члены группы также обсуждали убийства журналистов Дмитрия Киселева, Маргариты Симоньян, Ольги Скабеевой и Евгения Попова.

Также, по его словам, обсуждались поджоги машин с символикой поддержки специальной военной операции РФ на Украине и военкоматов.