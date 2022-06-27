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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

График движения электричек Курского направления и МЦД-2 изменится до конца июля

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Расписание пригородных поездов Курского направления Московской железной дороги и МЦД-2 изменится в конце июня - июле, сообщает пресс-служба МЖД.

"С 28 июня по 24 июля изменится расписание и маршруты некоторых пригородных поездов Курского направления и электричек, смежных с Рижским направлением", - говорится в сообщении.

Изменения вносятся в связи с развитием инфраструктуры на станции Москва-пассажирская-Курская для будущего МЦД-4 и сменой стрелочных переводов на станциях Царицыно, Гривно и Столбовая.

Работы планируют провести в ночные часы.

МЖД просить пассажиров заранее планировать поездки и уточнять расписание.

Москва МЖД МЦД-2
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