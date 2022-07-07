В июле изменится расписание электричек и аэроэкспрессов Павелецкого направления МЖД

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Ради ремонта железнодорожной инфраструктуры на станции "Домодедово" в июле изменится расписание аэроэкспрессов и пригородных поездов Павелецкого направления Московской железной дороги, сообщили в пресс-службе МЖД.

У некоторых пригородных поездов и аэроэкспрессов в аэропорт Домодедово изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте. Несколько утренних электричек между Москвой и станцией "Домодедово" выведут из расписания.

На станции "Домодедово" с 8 по 9 июля, а также с 17 по 20 июля, по ночам будут ремонтировать контактный путь.