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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

В июле изменится расписание электричек и аэроэкспрессов Павелецкого направления МЖД

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Ради ремонта железнодорожной инфраструктуры на станции "Домодедово" в июле изменится расписание аэроэкспрессов и пригородных поездов Павелецкого направления Московской железной дороги, сообщили в пресс-службе МЖД.

У некоторых пригородных поездов и аэроэкспрессов в аэропорт Домодедово изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте. Несколько утренних электричек между Москвой и станцией "Домодедово" выведут из расписания.

На станции "Домодедово" с 8 по 9 июля, а также с 17 по 20 июля, по ночам будут ремонтировать контактный путь.

Павелецкое направление МЖД Домодедово Аэроэкспресс
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