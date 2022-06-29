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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

На юге Москвы загорелись ангары на площади более двух тысяч квадратных метров

Пожар уже локализован

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Пожар возник на территории двух ангаров на Каширском шоссе в Москве, охваченная огнем площадь достигала двух тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС в среду.

Позднее там уточнили, что возгорание локализовано.

Тушение осложняла высокая пожарная загрузка ангаров.

К тушению пожара привлечена авиация МЧС. На месте пожара лаборатория проводит замеры воздуха на предмет превышения уровня предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе, отметили в ведомстве.

МЧС России
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