На юге Москвы загорелись ангары на площади более двух тысяч квадратных метров

Пожар уже локализован

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Пожар возник на территории двух ангаров на Каширском шоссе в Москве, охваченная огнем площадь достигала двух тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС в среду.

Позднее там уточнили, что возгорание локализовано.

Тушение осложняла высокая пожарная загрузка ангаров.

К тушению пожара привлечена авиация МЧС. На месте пожара лаборатория проводит замеры воздуха на предмет превышения уровня предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе, отметили в ведомстве.