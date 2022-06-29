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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Крупный пожар в ангарах на юге Москвы потушен

Крупный пожар в ангарах на юге Москвы потушен
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Пожар, который охватил территорию двух ангаров на Каширском шоссе в Москве, полностью потушен, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

"Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.

На месте пожара не выявили превышения уровня предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, уточнили в ведомстве.

В прокуратуре Москвы отметили, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Там добавили, что надзорное ведомство контролирует установление всех причин и обстоятельств пожара.

Ранее в среду пожар охватил два ангара на юге Москвы на площади 2 тыс. кв.м.

Москва
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