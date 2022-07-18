В Москве 20 июля проверят систему оповещения о ЧС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Москве в первую половину дня 20 июля проведут плановую проверку системы оповещения, сообщил телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

В этот день с 10:40 до 12:00 в разных районах города последовательно прозвучат сигналы сирен оповещения и заработают громкоговорители с информационным сообщением "Внимание всем!" Системы звукоусиления будут работать не более одной минуты.

В эфире радио и телеканалов на экранах появится заставка с сообщением "Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения!" Его озвучит диктор, говорится в пресс-релизе.

Тренировка нужна для отработки своевременного информирования жителей и действий экстренных и оперативных служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, объяснили чиновники. В последний раз в Москве ее проводили в октябре 2021 года.