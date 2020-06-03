МЧС в октябре проверит системы всеобщего оповещения с прерыванием телевещания

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - МЧС предупредило, что запланировало в октябре 2020 года во всех регионах проверки систем оповещения населения с запуском электросирен и громкоговорителей, а также замещением трансляций теле- и радиоканалов. Решение об этом 2 июня приняла правительственная комиссия под председательством министра Евгения Зиничева.

Элементы систем оповещения населения активно задействовались для информирования граждан о мерах и правилах поведения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, отметили в МЧС.

Сейчас уже во всех регионах можно замещать экстренной информацией контент одновременно всех каналов первого мультиплекса, а не одного телевизионного канала, как при аналоговом вещании, добавили в ведомстве. Там также напомнили, что план госполитики в области гражданской обороны предусматирвает, что к 2030 году не менее 90% населения должны иметь гарантированную возможность получать экстренную информацию через системы оповещения.

8 августа 2019 года в 20:00 вещание всех телеканалов первого мультиплекса внезапно прервалось. Они начали показывать заставкой оповещение МЧС о надвигающихся на Москву ливнях и сильном ветре. Заставка была видна 14 минут, затем вещание прекратилось и было восстановлено около 21:00. Источники "Интерфакса" говорили, что телеканалы не были об этом предупреждены.

Позднее ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС), которая является оператором эфирной теле- и радиопередающей сети России, распространила сообщение, что сбой вещания произошел из-за системы оповещения населения о ЧС. Там отмечалось, что данная система была "впервые задействована на центральном узле инфраструктуры - в составе федерального центра формирования мультиплексов".