В РФ началась тренировка по гражданской обороне

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В РФ началась Всероссийская двухдневная тренировка по гражданской обороне.

Глава МЧС России Евгений Зиничев на селекторном совещании во вторник отметил, что главная цель начавшейся сегодня в 6:00 Всероссийской штабной тренировки - проверка готовности органов управления к возможным ЧС.

Министр обратил внимание на то, что крупномасштабные ЧС, произошедшие в этом году в России, обнаружили проблемные вопросы. По словам Зиничева, для их устранения, в соответствии с поручением президента РФ, МЧС на регулярной основе будет проводить внеплановые учения и тренировки по взаимодействию между органами российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Министр также призвал обратить внимание участников тренировки на оперативный обмен информацией не только в ходе учений, но и в повседневной деятельности.

"МЧС совместно с правительством РФ должны обеспечить внесение в законодательство РФ изменения, предусматривающие ответственность должностных лиц за несвоевременное предоставление исчерпывающей информации о предупреждении возможных ЧС", - отметил Зиничев.

Директор департамента гражданской обороны и защиты населения Олег Мануйло сообщил на совещании, что тренировка пройдет последовательно, в два этапа.

В ходе первого этапа планируется отработать вопросы оповещения и сбора руководящего состава, работников органов, осуществляющих управление российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и гражданской обороны, развертывание системы управления на всех уровнях, а также практическое выполнение мероприятий по приведению в готовность гражданской обороны, пояснил он.

По словам Мануйло, в ходе второго этапа на фоне возникновения крупномасштабных ЧС на территории России планируется отработать вопросы по организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР), провести эвакуацию населения в безопасные районы и организовать работу по жизнеобеспечению населения.