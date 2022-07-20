В Москве в июне число регистраций ипотек выросло на 15,4% к маю

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Москве в июне число зарегистрированных ипотек выросло на 15,4% за месяц, сообщили в пресс-службе столичного Управления Росреестра.

За месяц было зарегистрировано 6 812 договоров ипотечного жилищного кредитования, с учетом сделок и на первичном, и на вторичном рынке продажи квартир. В мае таких договоров было 5 905.

В годовом измерении показатель снизился на 36,5% (против 10 371 в июне 2021 года).

Всего за полугодие зарегистрировано 52 246 договоров жилищной ипотеки, что на 13% ниже, чем годом ранее (60 071). А за два года увеличение составило почти 37% (38 184).

"В первый месяц лета положительную динамику на рынке недвижимости в Москве обеспечили в большей степени продажи строящегося жилья. Основной рост в июне мы фиксировали именно при оформлении ипотечных сделок в новостройках. Восстановлению интереса покупателей способствовали меры поддержки строительной отрасли, разработанные и принятые правительством страны, а также предлагаемые застройщиками рассрочки по платежам и лояльные кредитные программы банков", - рассказал глава ведомства Игорь Майданов.

По его словам, вторичный рынок показал более сдержанный рост. Но в общем объеме регистраций ипотек превышен показатель докризисного 2019 года.