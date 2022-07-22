На ВДНХ начали реставрировать монумент "Покорителям космоса"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Москве реставраторы начали работу с монументом "Покорителям космоса" у станции метро "ВДНХ" в Москве, их планируется завершить к концу 2023 года, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

"Началась реставрация одного из главных символов Северо-Восточного округа - знаменитого монумента "Покорителям космоса". Благодаря тому, что его высота превышает 100 м, взмывающую ввысь ракету видно издалека. Специалистам предстоит полностью привести памятник в порядок, большая часть работ будет проходить на высоте с привлечением промышленных альпинистов", - рассказал через пресс-службу руководитель департамента Алексей Емельянов.

Реставрацию проводят по заказу мэрии, работы должны завершиться до конца 2023 года.

Сейчас вокруг ракеты ставят ограждение, обустраивают строительный городок.

Загрязненную стелу сначала очистят. Затем будут отреставрированы гранитные плиты облицовки и титановые пластины, восстановлена гидроизоляция, устранены сколы и трещины. Также будет воссоздан утраченный авторский слой патины.

Отдельное внимание специалисты уделят гранитному стилобату, который является крышей Музея космонавтики. Чтобы привести в порядок стыки между плитами, каждую будут вынимать, убирать мусор, заделывать края и ставить на место. Одна плита весит около 250 кг.

Кроме того, будут отреставрированы бронзовые горельефы, надписи на стилобате и декоративные вентиляционные решетки. После окончания работ все поверхности покроют защитными составами.

Также будет отреставрирован памятник Константину Циолковскому перед стелой.

Монумент "Покорителям космоса" - памятик культуры федерального значения, один из самых высоких монументов города. Он был создан по проекту архитекторов Александра Колчина, Михаила Барща и скульптора Андрея Файдыш-Крандиевского. Модель ракеты сделана из титана, дымовой шлейф облицован титановыми пластинами. По бокам гранитного постамента - бронзовые горельефы, изображающие инженеров, рабочих, конструкторов и ученых, которые внесли свой вклад в освоение космоса.

Сергея Королева на этих горельефах нет. Памятник ему установили на аллее Героев Космоса уже после его смерти.

Памятник Циолковскому, изготовленный из светло-серого гранита, установлен перед обелиском "Покорителям космоса". В 1974-м он был взят под государственную охрану.