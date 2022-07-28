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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Дача Мейерхольда загорелась в подмосковной Балашихе

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Огонь охватил дачу Всеволода Мейерхольда в Балашихе, сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС в четверг.

"На улице Сергея Есенина, дом 3 загорелась кровля, в 14.53 возгорания удалось локализовать на площади 100 кв. метров", - сказали в пресс-службе.

По данным приложения "Яндекс Карты", по данному адресу находится двухэтажный деревянный дом, где в 1930-х годах жил режиссер.

Мейерхольд – русский и советский театральный режиссер, актер и педагог, реформатор театра, создатель актерской системы, получившей название "биомеханика". Был арестован в 1939 году и расстрелян в 1940 году.

Балашиха Московская область
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