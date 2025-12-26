В Москве музей-квартиру Мейерхольда планируют открыть в мае

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Москве в 2026 году планируется открытие двух филиалов Бахрушинского театрального музея: в мае первых гостей примет музей-квартира Всеволода Мейерхольда, дом-музей Александра Островского планируют открыть осенью, сообщила "Интерфаксу" генеральный директор музея Кристина Трубинова.

По ее словам, музей-квартира Мейерхольда в Брюсовом переулке станет пространством, способным "погрузить посетителя в атмосферу его творческой лаборатории".

"Мы хотели показать процесс мышления художника, его поиск, его риск. Мы предлагаем по-новому взглянуть на Мейерхольда как на одного из реформаторов театра XX века и рассказать о его смелых художественных решениях вплоть до 1917 года. Среди ключевых экспонатов - фрак мастера, занавес к легендарному "Маскараду", воссозданный по эскизам Александра Головина, а также личные вещи Зинаиды Райх, хозяйки квартиры", - уточнила Трубинова.

Дом-музей Александра Островского на Большой Ордынке станет многофункциональным музейным комплексом.

"Детская комната, кабинет отца, Красная гостиная будут наполнены личными вещами писателя из фондов Бахрушинского музея. Пространство дополнит "Пирожковая" в духе купеческой чайной и ландшафтная экспозиция - отсылка к "садовым" сценам из пьес Островского", - сказала Трубинова.