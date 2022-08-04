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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Все отделы Третьяковки возобновили работу после эвакуации и проверки

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Главное здание Государственной Третьяковской галереи, Новая Третьяковка на Крымском Валу и Инженерный корпус в Лаврушинском переулке возобновили работу после анонимной угрозы и эвакуации, сообщает сайт музея.

Угрозу о минировании музей получил в середине дня.

Посетителям, которые были вынуждены прервать осмотр экспозиций, либо купили билеты на часы, пока галерея не работала, смогут вернуться по купленным билетам в музей в любое время до 14 августа.

Также из-за анонимных угроз во всех зданиях Третьяковки проводили эвакуацию 30 июля и 2 августа.

Москва Третьяковская галерея Крымский вал
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