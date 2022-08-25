Жара в Москве сохранится до конца недели

Температура резко изменится в среду, 31 августа, в этот день ожидается от 16 до 21 градуса

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Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Росгидромет выпустил экстренное предупреждение о сохранении в Москве с 26 по 28 августа очень жаркой погоды с температурой до 33 градусов.

"В период с 26 по 28 августа местами в Москве ожидается сильная жара. Максимальная температура воздуха в дневные часы +30...+33 градуса", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в четверг.

Кроме того, предупреждения об аномально жаркой погоде с температурой, на 7 и более градусов превышающей климатическую норму, действуют до 29 августа в Тверской, в Костромской, Ярославской, Владимирской, Ивановской, Тульской, Рязанской, Калужской и Смоленской областях. В этих же регионах действует предупреждение о высокой пожарной опасности.

Согласно прогнозу погоды, опубликованному на сайте Гидрометцентра, в пятницу, субботу и в воскресенье в Москве и области будет малооблачно и без осадков, температура воздуха днем оставит +31...+33 градусов, в ночные часы - до 18 тепла.

В понедельник, 29 августа, прогнозируется до 30 градусов тепла, возможен небольшой дождь, а облегчение от жары наступит в среду: согласно опубликованным данным, 31 августа в Москве и области ожидается понижение температуры воздуха до +16...+21 градуса, временами пройдет небольшой дождь.

В свою очередь спасатели предупредили жителей Москвы о высокой пожароопасности в городе с четверга по понедельник.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 26 по 29 августа местами в Москве сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс)", - говорится в четверг в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС.

Из-за лесных пожаров в Рязанской области Москву и Подмосковье окутал смог, жители жаловались на запах гари. Роспотребнадзор рекомендовал москвичам использовать медицинские маски во время пребывания на открытом воздухе.