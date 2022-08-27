Москва третий день подряд бьет температурные рекорды

В парке на Павелецкой площади Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Столица продолжает обновлять максимумы температуры за последние 70 лет метеонаблюдений, в субботу не устоял дневной рекорд 1969 года.

Воздух на главной метеостанции города (ВДНХ) к 13:00 прогрелся до 30,6 градуса, следует из данных на сайте Гидрометцентра России. Прежний рекорд был установлен 53 года назад, 27 августа 1969 года - 30,2 градуса.

По информации Гидрометцентра, в течение дня в Москве ожидается до 31-33 градусов.

В метеобюро столицы "Интерфаксу" уточнили, что абсолютный температурный рекорд дня принадлежит 27 августа 1897 года - 34,7 градуса. Это данные за 143-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.

"Нынешний август в городе на пять градусов теплее среднеклиматической нормы", - подчеркнул представитель метеобюро.

Столица бьет температурные рекорды третий день подряд. В четверг был обновлен максимум 1988 года, в пятницу - 1969 года. Температура воздуха на метеостанции ВДНХ поднималась до 31,3 и 31,9 градусов соответственно.

Из-за аномальной жары в столичном регионе до 28 августа включительно действует предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.

Кроме того, с 20 августа в городе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса.

Самым жарким днем нынешнего лета в столице пока остается 11 июля с температурой 32,8 градуса.

Синоптики прогнозируют, что осень в Москве наступит строго по календарю: 1 сентября ожидаются 12-17 градусов, северо-западный ветер, облачность и небольшой дождь.