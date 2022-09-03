Что произошло за день: суббота, 3 сентября

Прощание с Михаилом Горбачевым, сообщение Минобороны РФ о попытке захвата АЭС украинским десантом, 51,7 тысячи новых случаев COVID-19 в России

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Москве простились с Михаилом Горбачевым. Ко входу в Дом союзов выстроилась очередь из сотен людей. На церемонию приехали зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, послы Греции, Финляндии, Чехии, ФРГ, Великобритании и США. Бывшего президента СССР похоронили на Новодевичьем кладбище.

- Военные РФ сообщили о пресечении попытки захвата Запорожской АЭС украинским десантом. В министерстве заявили, что более 250 человек пытались высадиться на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепрорудного, по ним были нанесены удары ВКС России четырьмя Су-30 и двумя вертолетами Ка-52.

- Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Обсуждалась, в частности, ситуация на Запорожской АЭС, сообщили в Кремле. По данным западных СМИ, президент Турции предложил посредничество в решении кризиса, связанного со станцией.

- В Энергодаре заявили о приостановке поставок энергии с ЗАЭС на Украину "в связи с техническими сложностями".

- В России за сутки COVID-19 заболели 51 699 человек.

- Мужчина попытался поджечь отдел полиции в Ижевске и ранил двух сотрудников. Все трое были госпитализированы. Нападавший - 25-летний местный житель, в его отношении возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).