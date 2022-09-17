Власти Москвы сообщили о подаче тепла более чем 5 тыс. объектов города

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Продолжаются мероприятия по включению отопления в школах, детских садах столицы, спортивных и медицинских учреждениях, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в субботу.

"В настоящее время тепло подается в более чем 3 тыс. зданий. Отопление включаем по заявкам администраций, все работы проходят штатно", - рассказал он журналистам.

Заммэра уточнил, что отопление уже включили в двух тысячах многоквартирных домов, подключенных к транзитным тепловым сетям, от которых осуществляется теплоснабжение социальных объектов.

Как отметил Бирюков, "к подаче тепла в жилые дома в полном объеме приступим в воскресенье, 18 сентября, системы и тепловые сети готовы".

Он добавил, что включение отопления займет до пяти дней.