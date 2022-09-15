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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Отопление в жилых домах Москвы начнут включать в воскресенье

Отопление в жилых домах Москвы начнут включать в воскресенье
Фото: EyeEm/Getty Images

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Отопительный сезон в жилом фонде Москвы начнется в воскресенье, сообщил в четверг заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"В воскресенье, 18 сентября, с учетом погодных условий начнем пуск тепла в жилые дома, на следующей неделе - на промышленные и торговые объекты. Процедура займет несколько дней", - сказал Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Заммэра напомнил, что по указанию мэра Москвы Сергея Собянина на прошлой неделе из-за резкого похолодания отопление начали включать по заявкам администраций социальных объектов.

По данным на четверг, тепло в Москве получают свыше полутора тысяч детских садов, школ, медицинских и спортивных учреждений.

В 2001 году отопительный сезон в столице начался 13 сентября.

Москва
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