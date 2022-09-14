Вильфанд пообещал потепление в Москве, но посоветовал пока не ждать бабьего лета

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Теплая и дождливая погода прогнозируется в центре европейской части России в ближайшие дни, температура воздуха повысится на 6-7 градусов, но пока это не бабье лето, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Бабье лето - это такая многокомпонентная синоптическая ситуация, которая предполагает ясное небо, солнечную погоду, особый прозрачный хрупкий воздух и тепло. Так вот, из всех этих компонентов, начиная с завтрашнего дня, ожидается теплая погода. И она связана с тем, что к Москве приближается хорошо выраженный циклон. Центр Европейской части России, Москва и сопредельные области будут находиться на восточной периферии этого циклона", - сказал Вильфанд,

Он уточнил, что, начиная с четверга, температура воздуха повысится до +15 - +17 градусов днем, в пятницу и субботу - до +16 - +19, а по области до +20 градусов. В воскресенье, по словам метеоролога, прогнозируется "примерно такая же погода".

По его словам, "москвичи, и жители соседних областей согреются, потому что это настоящее тепло. Температура повысится на 6-7 градусов и с четверга будет выше нормы примерно на 2 градуса".

"Но, конечно, это не бабье лето, потому что погода будет облачная. И если в четверг еще облачно с прояснениями, то в последующем просто облачно. В пятницу будет усиление дождя и ветра, но не сумасшедший дождь. А вот в четверг, субботу и воскресенье комфортная погода, теплая", - отметил Вильфанд.

Вопрос о бабьем лете откладывается

"Вопрос о бабьем лете откладывается, потому что циклон приведет к теплой погоде, (...) а вот дальше начинается усложнение погоды, оно связано с тем, что циклон перемещается на восток", - уточнил научный руководитель Гидрометцентра, отметив, что "как только в прогнозах расчеты покажут наступление бабьего лета, то Росгидромет с большим удовольствием анонсирует это событие за три дня до его начала".

Также, по словам Вильфанда, в ближайшие дни прогнозируются высокие ночные температуры, минимальные значения будут от +8 до +10 градусов.

"Мы же все продрогли, потому что заморозки были. О них точно можно забыть, потому что при облачной погоде заморозков не бывает, воздушные массы перемещаются с юго-запада и юга", - уточнил он.

Резкое похолодание пришло в Москву в этом году 1 сентября. Между тем жилые дома в Москве пока не обогреваются, получают тепло лишь социальные учреждения при поступлении заявки. В мэрии заявляют, что примут решение о включении отопления в жилых домах с учетом погодных условий и действующих нормативов. По регламенту, отопительный сезон в Москве начинается в полном объеме, если среднесуточная температура наружного воздуха ниже плюс 8 градусов в течение пяти дней подряд.

В прошлом году отопительный сезон в столице начался 13 сентября.