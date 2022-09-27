Отопление включили во всех жилых домах и социальных объектах Москвы

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Отопительный сезон в Москве из-за холодной погоды этой осенью начался раньше обычного, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Сейчас отопление включено во всех жилых домах и социальных объектах города. Подача тепла на предприятия начинается после получения от них заявок", - написал Собянин в своем телеграм-канале во вторник.

Мэр добавил, что для москвичей запустили горячую линию по вопросам отопления по номеру +7 (800) 100-23-29. Обращения обещают рассматривать в течение одного часа.

В городе также создали запасы резервного топлива, отметил Собянин.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы, в свою очередь, сообщает, что к осенне-зимнему сезону в городе подготовили все здания и сооружения.

Более 1,3 тыс. аварийных бригад готовы ликвидировать возможные сбои и повреждения инженерных сетей.