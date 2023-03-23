В Москве начали испытания теплосетей к следующему отопительному сезону

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Москве начинают гидравлические испытания тепловых сетей без отключения потребителей, сообщил журналистам заммэра города Петр Бирюков.

Он объяснил, что общая протяженность этих сетей уже превышает 17 тысяч км, поэтому гидравлические испытания власти начинают заранее, чтобы обеспечить готовность коммуникаций к 1 сентября. Эти испытания он назвал одним из основных направлений подготовки к отопительному сезону.

"Главная задача - заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей. Основной объем гидравлических испытаний выполняется в период с мая по сентябрь после полного отключения отопления", - сказал заммэра.

Сейчас работы ведутся на участках, которые можно выделить из общей системы теплоснабжения без отключения потребителей.

"В течение марта - апреля запланировано 58 этапов гидравлических испытаний на трубопроводах общей протяженностью 260 км", - добавил Бирюков.