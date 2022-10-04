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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Начался прием заявок на статус дилера автозавода "Москвич"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Москве начался прием заявок на получение статуса дилера по продажам и техническому обслуживанию автомобилей "Москвич", заявки принимаются до 21 октября, сообщил городской Департамент транспорта.

Сначала предприятие будет принимать заявки из 23 городов. Одним из обязательных критериев при выборе дилера станет его готовность создать инфраструктуру для демонстрации, продажи и обслуживания электромобилей.

Концерн Renault в середине мая передал свой московский завод (ЗАО "Рено Россия", ранее - "Автофрамос") в управление правительству Москвы. После предприятие переименовали в АО "Московский автомобильный завод "Москвич". В мэрии заявляли о планах наладить на освободившемся автозаводе производство автомобилей под брендом "Москвич" при участии "КАМАЗа".

Москва Дептранс Москвич Renault КАМАЗ
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