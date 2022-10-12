Первые заморозки зафиксированы в Москве

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Температура воздуха в столице минувшей ночью впервые с начала осени опустилась ниже нуля градусов, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в среду.

"На главной метеостанции города (ВДНХ) в 7:00 было зафиксировано минус 0,1 градуса", - сказал представитель метеобюро.

Он пояснил, что прошедшая ночь в столице стала самой холодной с начала осени.

В метеобюро уточнили, что в целом октябрь в городе на 3-4 градуса теплее среднеклиматической нормы.

По данным Гидрометцентра России, ночные заморозки отмечались по всему Подмосковью. Местами температура воздуха опускалась ниже минус 3 градусов.

Синоптики прогнозируют, что днем в Москве ожидается 9-11 градусов.