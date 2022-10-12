Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Первые заморозки зафиксированы в Москве

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Температура воздуха в столице минувшей ночью впервые с начала осени опустилась ниже нуля градусов, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в среду.

"На главной метеостанции города (ВДНХ) в 7:00 было зафиксировано минус 0,1 градуса", - сказал представитель метеобюро.

Он пояснил, что прошедшая ночь в столице стала самой холодной с начала осени.

В метеобюро уточнили, что в целом октябрь в городе на 3-4 градуса теплее среднеклиматической нормы.

По данным Гидрометцентра России, ночные заморозки отмечались по всему Подмосковью. Местами температура воздуха опускалась ниже минус 3 градусов.

Синоптики прогнозируют, что днем в Москве ожидается 9-11 градусов.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд изъял в пользу государства офис "Мемориала" в Москве

Суд изъял в пользу государства офис "Мемориала" в Москве

Новую станцию построят на Кольцевой линии московского метро

Четыре человека пострадали из-за падения деревьев в Москве

В Москве во вторник ветер усилится до 17 метров в секунду при порывах

Более трети месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

МВД оценило в 180 тысяч число зрителей митинга-концерта в Москве

Военная операция на Украине

Прокуратура Москвы запустила круглосуточную "горячую линию" о мобилизации

В Москве создадут центр поддержки родственников мобилизованных

В Москве создадут центр поддержки родственников мобилизованных

В центре Москвы 30 сентября с утра перекроют ряд улиц и набережных

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });