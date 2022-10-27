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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

ГК ПИК растеряли весь дневной рост на угрозах отстранения от строительства в Москве

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Акции ПАО "Группа компаний ПИК" растеряли на "Мосбирже" весь дневной рост после слов мэра Москвы Сергея Собянина о возможном отстранении компании от строительства в столице, если будут сорваны сроки сдачи школы в Люблине.

На "Московской бирже" к 14:51 акции ПАО "Группа компаний ПИК" подешевели до 618,2 рубля (+0,3% к уровню закрытия основных торгов в среду), хотя в течение дня они на общерыночном оптимизме дорожали на 3,5%, до 638,1 рубля.

Собянин, осматривая строящуюся школу при жилом комплекса "Люблинский парк", потребовал, чтобы она была достроена в срок, поскольку пока жители новых домов вынуждены возить детей в переполненные учреждения. Если задача не будет выполнена, группа компаний "ПИК" будет отстранена от строительства в столице, предупредил он.

"График - выполнять. У вас уже 200 тысяч кв. метров сдано жилья, при этом детский сад до сих пор не работает, школа не введена. Мне все равно на ваши графики: если вы сдаете жилье и появляются жильцы и дети, вы должны обеспечивать все это необходимыми (объектами) соцкультбыта. Сейчас люди вынуждены ездить непонятно куда, в переполненные школы. Если такая практика будет и дальше продолжаться, вы строить в Москве не будете, понятно? Ускоряйтесь", - сказал он гендиректору ПАО "Группа компаний "ПИК" Ивану Поландову.

Москва ГК ПИК Сергей Собянин
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