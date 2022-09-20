Сергей Гордеев покинул пост гендиректора ГК "ПИК"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Сергей Гордеев покинул пост генерального директора ГК "ПИК" - крупнейшего застройщика жилья в России.

Как говорится в сообщении компании, новым генеральным директором назначен Иван Поландов, занимавший до этого позицию первого заместителя гендиректора.

Отмечается, что, передав операционное управление бизнесом, Гордеев займется вопросами корпоративного управления и стратегического развития компании, в том числе новыми технологическими направлениями.

"За последние восемь лет ПИК стал безоговорочным лидером отрасли строительства жилья в России: мы работаем в 15 регионах, объем ввода в эксплуатацию достиг 3 млн кв.м жилья в год, выручка выросла в восемь раз. Компания вышла на принципиально новый уровень для себя и для отрасли в целом. Поддержание заданных темпов роста и переход на качественно новый этап развития требуют не только идеально настроенных механизмов операционного менеджмента, но и корпоративного управления принципиально нового уровня, на котором я сфокусируюсь. Иван - опытный лидер и руководитель - возьмет на себя задачи по ежедневному управлению компанией, и я верю, он точно со всем успешно справится", - заявил Гордеев.

"ГК ПИК" - крупнейшая российская девелоперская компания. Контролирующим акционером "ПИКа" является Сергей Гордеев.