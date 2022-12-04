Число новых случаев COVID-19 в Москве снижается четвертый день подряд

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В Москве за сутки зафиксировали 1 136 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, следует из данных на портале "Стопкоронавирус.рф".

Накануне сообщалось о 1 187 инфицированных, показатель снижается четвертый день подряд.

За сутки были госпитализированы 158 человек. Выздоровели 790 пациентов.

За 24 часа скончались 17 человек, инфицированных коронавирусом; днем ранее сообщалось о 16 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 составляет 3,26 млн. Всего от COVID-19 в Москве излечились 3,68 млн человек. Общее число умерших с COVID-19 в столице превышает 47 тыс. человек.