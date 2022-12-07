Москва выделит 350 млн рублей грантов на развитие вертикальных ферм

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы выделила 350 млн рублей на поддержку инновационных вертикальных ферм, что позволит нарастить производство свежих салатов и других зеленых культур, сообщила пресс-служба городской администрации.

Вертикальные фермы - это многоярусные теплицы, использующие передовые инженерные, климатические и информационно-технологические решения, напомнили в пресс-службе. Там выращивают мелколистовые салаты (беби-лифы), пряные травы и микрозелень.

В Москве уже работают больше десятка вертикальных ферм, которые вместе выпускают больше 280 тонн зелени в год. Для выращивания своей продукции они используют 1,5 га площадей.

Чтобы получить гранты мэрии, соискатели должны участниками Московского инновационного кластера и соответствовать определенным требованиям к площади производственных помещений. Также они будут должны выполнить обязательства по объему отгрузки готовой продукции, созданию новых рабочих мест и уровню оплаты труда, рассказали в пресс-службе.

Максимальный размер гранта составит 50 млн рублей на одну компанию в течение 2-х лет - из расчета 1 млн рублей за каждые 25 кв.м новых площадей выращивания. За счет средств гранта городские фермы смогут компенсировать расходы на оплату коммунальных услуг до 100%, оборудование, комплектующие и ПО. По желанию 30% гранта можно будет направить на возмещение фактически понесенных затрат по указанным статьям расходов за год, предшествующий году подачи заявки, отмечается в сообщении.

В мэрии считают, что выделенных средств хватит на увеличение производства зелени на 60%.