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В Москве у Трех вокзалов открыли гастрономический кластер

В Москве у Трех вокзалов открыли гастрономический кластер
Фото: Денис Воронин/АГН "Москва"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии на месте бывшего 2-го троллейбусного парка на Новорязанской улице нового гастрономического кластера "Депо. Три вокзала".

По словам мэра, здания парка, построенные в начале ХХ века, отреставрировали и из них убрали поздние элементы, искажающие исторический облик.

"Ключевым пространством стал фудмолл площадью 8 тыс. кв.м. Это 60 ресторанов и больше 15 кухонь мира", - написал мэр в своем телеграм-канале. Также в комплекс входит бизнес-кластер с коворкингом, кинопаркинг и площадка для проведения фестивалей, ярмарок и концертов.

О редевелопменте комплекса зданий второго троллейбусного парка на Новорязанской улице и обустройстве там гастроквартала сообщалось в октябре 2021 года.

Москва Три вокзала Сергей Собянин
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