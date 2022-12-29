Число индивидуальных предпринимателей в Москве достигло почти 398 тысяч

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Количество индивидуальных предпринимателей в Москве за 11 месяцев текущего года увеличилось на 9%, общее число ИП составляет почти 398 тыс., сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Число индивидуальных предпринимателей в столице за 11 месяцев 2022 года выросло на 28,3 тыс., или на 9%, и к 1 декабря, по данным Единого государственного реестра ИП, почти достигло 398 тыс.", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба профильного комплекса.

Он сообщил, что за 11 месяцев текущего года в столице было зарегистрировано 71,2 тыс. новых индивидуальных предпринимателей, а ликвидировано - 43,5 тыс.

"Индивидуальное предпринимательство становится все более популярной формой ведения бизнеса: за последние пять лет количество таких предприятий в Москве выросло на 40%. Этому способствует широкий перечень программ поддержки, удобство цифровых сервисов регистрации и ведения документооборота", - отметил заммэра.

Кроме того, по его словам, индивидуальные предприниматели больше ориентированы на внутренний рынок и в условиях ухода ряда западных брендов многие из них получили дополнительный импульс к развитию.

"По данным Единого реестра субъектов МСП, в торговле работают 28% столичных индивидуальных предпринимателей, в строительстве - 17%, консалтингом занимаются 9,6% ИП, в ИТ-секторе занято 5,7%, в обрабатывающих производствах - 4,5%", - отметили в департаменте экономической политики и развития Москвы.

Наибольший прирост числа ИП за 11 месяцев текущего года был зафиксирован в торговле - на 18%. В строительстве их количество увеличилось на 7,1%, в консалтинге - на 4,1%, в ИТ - на 5,8%, в обрабатывающей промышленности - на 7,3%, добавили в департаменте.