Очередной снегопад надвигается на Москву

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Погода в Москве ближайшей ночью ухудшится, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в четверг.

"По прогнозам синоптиков, в ночь на пятницу, 30 декабря, в столице ожидаются снег, мокрый снег, возможна гололедица", - говорится в сообщении.

Власти Москвы просят пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице в непогоду, а автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В метеобюро столицы "Интерфаксу" уточнили, что высота снежного покрова на главной метеостанции города (ВДНХ) в 9:00 четверга составила 32 см. "Выше сугробы в Москве были лишь 19 декабря - 34 см", - сообщил представитель метеобюро.

Он подчеркнул, что с начала декабря в столице выпало уже 105 мм осадков - почти 190% месячной нормы (56 мм).

По оценке синоптиков, декабрь в столице пока на 1,5 градуса теплее климатической нормы.