На Арбатско-Покровской линии столичного метро произошел сбой в движении поездов

Фото: Максим Чурусов/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Технический сбой произошел днем в понедельник на Арбатско-Покровской линии метро Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На восточном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Позднее в департаменте уточнили, что на линии прервано движение поездов от "Курской" до "Щелковской". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Источник "Интерфакса" уточнил, что сбой произошел около 11:25 понедельника.

"Полностью снято напряжение на участке "Партизанская" - "Щелковская"", - пояснил собеседник агентства.