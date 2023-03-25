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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Реставрацию павильона "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ собрались завершить в этом году

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Работы по реставрации павильона "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ планируется завершить в 2023 году, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Возрождение павильона "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ планируем закончить в этом году. Здание построили в 1937-м, а потом дважды реконструировали. Позже фасады были закрыты, часть богатого декора демонтировали. Сейчас специалисты по архивным фотографиям и данным возвращают павильону его исторический облик 1954 года, когда он назывался "Поволжье", - написал он в своем телеграм-канале.

Мэр уточнил, что специалисты воссоздают и реставрируют декоративное покрытие терраццо стилобата, терразитовую отделку фасада здания, полотна на потолках и их обрамления из лепнины. Фонтаны-каскады будут оснащены современным оборудованием.

Как добавил Собянин, "на свои прежние места вернутся 32 люстры из бронзы, их тоже воссоздали по историческим фотографиям".

Он также отметил, что в будущем в павильоне разместится Олимпийский музей России.

Прошлым летом на здание вернули утраченные больше 60 лет назад скульптурную композицию "Рабочий и колхозница" с гербом РСФСР и фигуры солдата и матроса.

Москва ВДНХ Сергей Собянин
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