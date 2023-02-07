Январский спрос на новостройки в Московском регионе оказался минимальным за шесть лет

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Январский спрос на первичном рынке жилья Московского региона оказался рекордно минимальным за последние шесть лет, подсчитали эксперты "Циан.Аналитики".

"В январе 2023 года на первичном рынке Московского региона заключено 8,3 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). (...) В январе 2022 года был побит рекорд январских показателей - сразу 12,3 тыс. ДДУ. 8,3 тыс. ДДУ - минимальный январский показатель за последние шесть лет (в 2017 году было заключено 7,1 тыс. сделок)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по сравнению с декабрем прошлого года спрос снизился более чем на треть.

"Спад спроса (минус 36% по числу сделок к предыдущему месяцу) хотя и укладывается в обычные сезонные циклы, но в этом году вполне мог оказаться менее выраженным, ведь и туристическая активность москвичей не такая, как в предыдущие годы", - сказал руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов.

Он добавил, что отмена беспроцентной ипотеки переключила внимание покупателей на "вторичку".

Эксперты добавили, что за первый месяц года выручка девелоперов составила 100,8 млрд рублей. Это на 26,8% ниже, чем в январе прошлого года, и на 35% меньше, чем в декабре 2022 года.

В среднем проданный лот в январе стоил 12,3 млн рублей.

По данным аналитиков, доля ипотеки остается на высоком уровне - 82% сделок в январе. Например, в январе 2022 года на сделки с ипотеками пришлось 65%. По сравнению с декабрем прошлого года показатель не изменился - 84%.

Также по сравнению с декабрем 2022 года практически не изменилась средняя цена "квадрата" - 258,7 тыс. рублей. Относительно января прошлого года сумма в Московском регионе выросла на 5,6%.

Эксперты уточнили, что в январе этого года в продажу вышел всего 31 корпус на 461 тыс. кв.м жилья.