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Зоологический музей МГУ открыл цифровую версию своей экспозиции в День российской науки

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Зоологический музей МГУ открыл цифровую версию музея, она стала доступна в день российской науки 8 февраля, сообщает пресс-служба МГУ имени М.В. Ломоносова.

"Зоологический музей МГУ в День российской науки 8 февраля представил публике свой цифровой двойник. Впервые самый крупный университетский музей страны покажет научные коллекции в онлайн-пространстве", - говорится в сообщении.

В Зоологическом музее оцифровали коллекции объектов и разместили в виртуальном пространстве их 3D модели. "Чтобы школьники и студенты могли во всех деталях рассмотреть их, использовать в работе и учебе", - рассказали в МГУ.

В цифровом пространстве музея можно почитать короткие заметки и лонгриды про работу ученых в заповедниках и экспедициях, научных исследованиях, работе в музее.

"Зоологическим музеем по Программе развития МГУ создан цифровой двойник, где все, кому интересна наука, могут увидеть профессиональные фотографии объектов музейного хранения, оценить коллекцию звуков природы, собранную в экспедициях сотрудниками музея, послушать подкаст", - рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий, его слова цитируют в пресс-службе.

Он добавил, что "электронные базы коллекций уже давно заменяют традиционные инвентарные книги во многих музеях. Однако публичные пространства, где можно увидеть, что именно хранит естественно-научный музей, встречаются не часто".

МГУ Виктор Садовничий
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