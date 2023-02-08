В Москве за год ликвидируют 48 бесхозных байпасов

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В Москве в 2023 году завершится трехлетняя программа ликвидации бесхозных байпасов (временных трубопроводов, проложенных по поверхности), пообещал журналистам заммэра города Петр Бирюков.

"За весь период уберем 80 таких сооружений, уже демонтированы 32 байпаса, в этом году ликвидируем еще 48 участков", - сказал он.

По словам Бирюкова, байпасы обычно возводят для проведения ремонтных или строительных работ, чтобы не прекращать подачу тепла и горячей воды.

"Часть "времянок" так и не были своевременно убраны под землю выполнявшими работы организациями, эти компании обанкротились и не завершили свои обязательства", - отметил чиновник и добавил, что бесхозные байпасы портят вид дворов и создают неудобства для жильцов.

"Надежное тепло- и водоснабжение горожан будет обеспечено по основной схеме с прокладкой подземных коммуникаций", - подчеркнул Бирюков.

Он добавил, что ликвидируются только бесхозные участки конструкций, а строительные байпасы по-прежнему будут использоваться во время возведения или ремонта объектов.