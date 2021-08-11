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Еще 80 бесхозных байпасов уберут в Москве к 2024 году

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Трехлетняя программа ликвидации 80 бесхозных байпасов теплосетей стартовала в Москве, требы над землей портят внешний вид дворовых территорий, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"С 2014 года в городе ликвидировали 142 участка байпасов, 80 уберем до конца 2023 года", - сказал Бирюков журналистам в среду.

Байпас - временный трубопровод, проложенный над землей. Как правило, его возводят для проведения ремонтных или строительных работ, чтобы не прекращать подачу тепла и горячей воды.

"Бесхозные байпасы портят внешний вид дворовых территорий и создают неудобства для жителей. Большинство "времянок" так и не были своевременно убраны под землю выполнявшими работы организациями. Эти компании обанкротились и не завершили свои обязательства", - заявил заммэра.

Он подчеркнул, что работы пройдут в шести столичных округах. Бирюков уточнил, что ликвидируют только бесхозные участки конструкций. "Строительные байпасы по-прежнему будут использовать во время возведения или ремонта объектов", - добавил он.

Москва Петр Бирюков

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