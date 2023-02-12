Высота снежного покрова в Москве достигла 33 см

Фото: Пелагия Тихонова/Агентство "Москва"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Сугробы в столице за ночь подросли на 6 см, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы. Таким образом высота снежного покрова с вечера субботы к 9:00 воскресенья увеличилась с 27 до 33 см.

Данные получены с главной метеостанции столицы на ВДНХ.

В метеобюро уточнили, что максимальная высота сугробов на ВДНХ нынешней зимой фиксировалась 19 декабря - 34 см.

По прогнозу синоптиков, днем в Москве сохранятся небольшой снег, ветер с порывами до 17 м/с и легкий мороз - до минус 5 градусов.