Вильфанд пообещал москвичам возвращение февральских температур уже в четверг

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В столичном регионе похолодание начнется в среду, погода вернется от нынешних температур, характерных для второй декады марта, к к нормальным для февраля уже к четвергу, осадки прекратятся, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодня над всей европейской частью России погодой управляет хорошо выраженный циклон. Давление сегодня очень низкое, составляет 740 мм. (...) Погода теплая, она опережает свое развитие больше чем на месяц - такая погода характерна для конца второй декады марта. Но зимой теплая погода радости особо не приносит. (...) А вот уже к вечеру начнет заметно подрастать давление. По сравнению с сегодняшним днем завтра оно вырастет минимум на 10-12 мм, и интенсивность осадков существенно уменьшится, и температура понизится", - сказал он.

По прогнозу, вечером во вторник 14 февраля температура в Москве перейдет через ноль. Ночью и в среду днем будет минус 4 - минус 2 градуса в Москве, а в области - до минус 6. В среду прогнозируется небольшой снег, но в целом днем, как отметил Вильфанд, будет преимущественно без осадков.

"В четверг давление еще больше подрастет. Дело в том, что с запада перемещается гребень высокого давления, который "отталкивает" сегодняшний циклон к югу, поэтому уже в четверг будет облачно с прояснениями, будет видно солнышко, и без осадков", - добавил Вильфанд.

Температура воздуха в четверг в столице будет около нормы - ночью она будет от минус 9 до минус 7 градусов, по области - до минус 12, а днем - минус 5 - минус 4, по области до минус 7.

"Всего через день погода из второй декады марта вернется в нормальное свое состояние - встрепенется, встряхнется и придет в норму. Осадков не будет. В пятницу - облачно с пояснениями, без осадков, потому что давление по-прежнему высокое", - сказал он.

В пятницу температура ночью в Москве будет минус 12 - минус 10 градусов, по области - до минус 15. Днем - минус 6 - минус 5, что на 1-2 градуса ниже нормы.

В выходные синоптики прогнозируют понижение давления до 735 мм ртутного столба, продолжил Вильфанд.

"Затем очередное изменение циркуляции, и очередная барическая депрессия, приведет к тому, что давление начнет понижаться, причем значительно. Уже в субботу оно понизится на 10-15 мм ртутного столба по сравнению с пятницей, и в воскресенье еще на 7-8 мм, То есть, в воскресенье оно будет очень низкое - 735 - 737 мм ртутного столба. Существенно меньше нормы", - сказал он.

Это приведет к тому, что погода в столице также изменится - если в четверг и пятницу будет без осадков, то уже в субботу прогнозируется низкая облачность, временами будет идти снег.

При этом, как отметил Вильфанд, температура останется зимней - в ночь на субботу будет минус 12 - минус 7 градусов, дневные температуры в субботу составят от минус 8 до минус 3. В воскресенье немного потеплеет - минус 9 - минус 4 ночью и днем минус 7 - минус 2. Также будет ветер 5-10 м/с.

Подрастет также и высота снежного покрова. Как уточнил эксперт, в понедельник в столице она составила 35 см .

"Из-за того, что идет мокрый снег, высота подрастает еще, но не очень значительно - примерно на 2 см. И в выходные, к концу недели сантиметра на 4-5 (высота снежного покрова) подрастет. Высота снежного покрова будет около нормы. Дело в том, что Москва отставала от многолетних значений, сейчас она вернется к многолетним значениям", - объяснил Вильфанд.