Число новых случаев COVID-19 в Москве снизилось

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Москве за сутки выявлено 2 658 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

Накануне сообщалось о 3 043 заболевших.

За сутки были госпитализированы 143 человека. Выздоровели 1 750 пациентов.

За 24 часа скончались 10 человек, заболевших коронавирусом; днем ранее сообщалось о 12 умерших.

Общее число зарегистрированных в Москве случаев COVID-19 составляет 3 378 984, выздоровели 3 176 386 человек. Общее число умерших с COVID-19 в столице достигло 48 024.