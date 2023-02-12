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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:07

Число новых случаев COVID-19 в Москве снизилось

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Москве за сутки выявлено 2 658 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

Накануне сообщалось о 3 043 заболевших.

За сутки были госпитализированы 143 человека. Выздоровели 1 750 пациентов.

За 24 часа скончались 10 человек, заболевших коронавирусом; днем ранее сообщалось о 12 умерших.

Общее число зарегистрированных в Москве случаев COVID-19 составляет 3 378 984, выздоровели 3 176 386 человек. Общее число умерших с COVID-19 в столице достигло 48 024.

Хроника 09 января 2020 года – 12 февраля 2023 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус
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