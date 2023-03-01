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Проезд по Большой кольцевой линии столичного метро будет бесплатным в течение пяти дней

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Вход на любую станцию Большой кольцевой линии (БКЛ) в течение пяти дней будет бесплатным, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы проделали колоссальную работу - достроили крупнейшее в мире кольцо - и хотим, чтобы каждый пассажир мог оценить его удобство. В течение пяти дней вход в метро на любой станции БКЛ будет бесплатным", - написал мэр в своем телеграм-канале.

Ранее в среду Собянин и президент РФ Владимир Путин приняли участие в церемонии запуска БКЛ в эксплуатацию.

БКЛ включает 70 км линий, 31 станцию и 3 электродепо. Она соединила все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии. Ожидается, что с запуском всего "Большого кольца" на многих маршрутах столицы экономия времени составит 35-45 минут.

Сергей Собянин Москва БКЛ
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