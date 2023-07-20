Путин наградит чиновников и строителей за возведение в Москве БКЛ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ о награждении чиновников и строителей за возведение Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена. Указ опубликован на портале правовой информации.

В частности, за заслуги в строительстве БКЛ и многолетнюю добросовестную работу орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден заммэра Москвы Андрей Бочкарев, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени - руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Сотрудников столичного стройкомплекса и строительных компаний наградили орденами Александра Невского, орденами почета, орденами дружбы, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а также присвоили почетное звание "Заслуженный строитель Российской Федерации".

Большая кольцевая линия московского метро была достроена и открыта 1 марта 2023 года. На кольце протяженностью более 70 км расположена 31 станция.